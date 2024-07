Équipe de France : Deschamps, son coup bas à Thierry Henry avant les JO

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

L'équipe de France s'est hissée en demi-finale de l'Euro et c'est l'objectif qui avait été fixé à Didier Deschamps, reconduit par la FFF ce mercredi. Pourtant, on est très loin des attentes. Au niveau du jeu, les Bleus ont été très décevants d'un bout à l'autre de la compétition, à l'image de leurs stars Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Il aura fallu attendre la demi-finale contre l'Espagne pour voir un joueur inscrire un but dans le jeu (Randal Kolo Muani)...

Zaïre-Emery privé des JO... pour rien

Révélation de la saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery, lui, fait partie des joueurs qui n'ont pas disputé la moindre minute en Allemagne (avec Areola, Samba, Clauss, Pavard, Konaté et Mendy). Au milieu, Deschamps s’est appuyé sur Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ngolo Kanté, Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann et Youssouf Fofana. Ce qui peut laisser perplexe, puisque sa présence à l'Euro va priver le milieu parisien des Jeux Olympiques. Où une place de choix lui aurait été réservée par Thierry Henry.

