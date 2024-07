Euro 2024 : l'Angleterre rejoint l'Espagne au bout du suspense

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

La deuxième demi-finale de l'Euro a été indécise ce mercredi soir entre les Paus-Bas et l'Angleterre. Les Bataves ont tiré les premiers avec l'ouverture du score rapide de Xavi Simons, d'un missile de l'extérieur de la surface. Mais Harry Kane a égalisé sur un penalty qu'il avait lui-même provoqué, via une semelle de Dumfries. La fin de première mi-temps a été très animée avec un sauvetage de Dumfries sur sa ligne et une tentative de ce même Dumfries, omniprésent, sur la barre de Pickford.

Watkins en héros

Foden a lui aussi trouvé la barre, Depay est sorti sur blessure, et en deuxième mi-temps, les deux équipes ont continué de se rendre coup pour coup, dans une superbe ambiance. Saka a vu son but refusé pour un hors jeu de Walker à l'entame du dernier quart d'heure. Et c'est finalement dans le temps additionnel que les Anglais ont fait la décision avec un but de Watkins, le joueur d'Aston Villa, auteur d'un bel enchaînement. Coaching gagnant pour Southgate, qui devrait être un peu moins contesté qu'en début de compétition !