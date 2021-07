FC Barcelone, Equipe de France : Griezmann présent aux JO 2024 ?

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Alors que l’Equipe de France a ouvert son compteur de médailles aux JO de Tokyo samedi, Antoine Griezmann n’a pas manqué de féliciter le judoka Luka Mkheidze. L’attaquant français semble suivre de près l’événement. Lors de la cérémonie d’ouverture il avait notamment clamé son soutien à l’équipe de france avec un tweet : « Plein de bonheur et de réussite. Nous sommes fiers de vous ! Vive la France ! ». A la suite de ce tweet, le compte officiel a été questionné par le compte officiel de Paris 2024 : « Dans le cortège en 2024 @AntoGriezmann ? ». La réponse du joueur originaire de Mâcon a été plutôt claire !

Griezmann laisse entendre qu’il veut participer aux JO de Paris !

Antoine Griezmann a répondu avec trois smileys, des mains jointes, le drapeau français et un cœur, ce qui finalement confirme ses dires au Figaro il y a quelques semaines sur sa possible présence dans 3 ans : "Ce serait l’un de mes plus beaux rêves. Vous imaginez, porter le maillot de l’équipe de France, à Paris, aux Jeux olympiques, pour un rendez-vous planétaire… Ça file des frissons".

🙏🏼🇫🇷❤️ — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 24, 2021