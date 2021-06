FC Barcelone, Juventus, PSG : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo accablent Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Kylian Mbappé aurait pu être la star de cet Euro, il n’en sera rien. Hier, l’attaquant de l’équipe de France a même déjoué pour finalement être celui qui aura raté son tir au but en 8e de finale contre la Suisse (3-3, 4 tab 5).

Malgré le soutien collectif des Bleus, l’attaquant du PSG avait bien du mal à tourner la page. « Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination, nous n'avons pas pu atteindre notre objectif », a-t-il écrit cette nuit sur Twitter.

Messi et CR7 au firmament, loin devant Mbappé

Mbappé ne fait pas si bien dire. Lui qui veut dépasser Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a encore un long chemin à parcourir pour parvenir à ses fins. Dans des styles différents, les deux cracks lui ont tout récemment montré qu’ils étaient encore bien au-dessus de lui. CR7, par exemple, est lui aussi déjà sorti de la compétition mais a inscrit cinq buts lors de cet Euro, portant son total à 14 en cinq éditions, un record de plus.

Le Portugais a posté sur les réseaux sociaux un message (« Nous reviendrons plus forts ») qui n’ouvre pas la porte à sa retraite internationale, à 36 ans et demi. Messi, de son côté, a marqué un doublé et délivré une passe décisive cette nuit contre la Bolivie, pour devenir le joueur du match pour la troisième fois en quatre rencontres de la Copa América (4-1) ! Mbappé, lui, a plafonné contre la Suisse à 57 ballons touchés, 6 tirs... et aucun cadré. Plus un tir au but raté, le bilan est famélique.

Messi 34 ans fait encore des courses de ce genre balle au pied en dribblant plusieurs joueurs comme si il avait 20 ans… 🐐 pic.twitter.com/dDLPXH8IgL — VISCAFOOTBALL (@ViscaElFootball) June 29, 2021