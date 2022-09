FC Barcelone, Real Madrid, Girondins : Koundé sans pitié avec Tchouaméni !

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

C’est peu dire que Jules Koundé a été désiré par Xavi au FC Barcelone cet été. Malgré plusieurs arrivées clinquantes, l’entraîneur du Barça a toujours fait des pieds et des mains pour recruter l’international tricolore au mercato.

Son vœu exaucé, Koundé peut désormais entrer pleinement dans la rotation de Xavi et participer à au bon début de saison blaugrana. Tôt ou tard, l’ancien Bordelais sait qu’il sera amené à croiser la route d’Aurélien Tchouaméni, en Bleu comme lui et désormais joueur du Real Madrid.

« J’avoue que je ne me préoccupe pas de lui. La Coupe du monde, si on a la chance d’être convoqués tous les deux, on va tout faire pour la gagner. La Ligue des champions, en revanche, c’est chacun son destin, sourit-il dans L'éQUIPE à propos de son ancien acolyte au FCGB. Depuis qu’on a quitté Bordeaux, on ne s’est jamais affrontés. Mais il n’y aura pas de pitié. De toute façon, même quand on joue aux cartes ou à n’importe quoi, il n’y a pas de pitié, alors sur le terrain encore moins ».