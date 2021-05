FC Nantes, OL : Domenech ébahi, Aulas se sert du retour de Benzema pour régler ses comptes !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

La surprise du chef a bien eu lieu. Hier soir, pendant l’heure du repas, Didier Deschamps a annoncé le grand retour de Karim Benzema plus de cinq ans après sa dernière sélection en équipe de France. Depuis cette annonce retentissante, la planète football ne parle plus que de cela ou presque ! Jean-Michel Aulas, grand défenseur de l’attaquant du Real Madrid, n’a évidemment pas caché son bonheur de le revoir bientôt en Bleu.

« Karim, nous sommes tous fiers de toi, tu es un enfant de l’OL, de Lyon, tu n’as jamais abandonné pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, à tes côtés nous décrocherons l’Europe », a lâché le président de l’OL sur Twitter. Avant de se servir de cette annonce pour régler ses comptes avec le journaliste de L’Équipe Hugo Guillemet : « Une fois de plus, Hugo G le journaliste de l’équipe raconte à sa sauce ce qu’il croit être sa vérité :1 fois de plus il raconte des fadaises comme on dit dans le midi ! Et moi qui croyait qu’il avait grandi : il ferait mieux de parler du retour de notre Karim en EDF un vrai bonheur ! »

« On ne saura jamais qui a pris l’initiative »

De son côté, Raymond Domenech l’a joué nettement plus sobre. « On ne peut pas vivre en étant en guerre avec son sélectionneur, assure dans L’Équipe celui qui a été le patron des Bleus entre 2004 et 2010. On ne saura jamais qui a pris l’initiative, mais l’essentiel est qu’ils aient trouvé un terrain d’entente pour faire l’Euro ensemble. S’il n’avait pas été bon, le débat ne se serait même pas posé. Sur les dernières années, il est parmi les deux ou trois meilleurs avants-centres mondiaux. »