Argentine - France : Deschamps tient la solution miracle pour éteindre Messi

La finale entre la France et l’Argentine approche à grands pas (dimanche, 16h). Si les Bleus retiennent leur souffle pour que le virus qui se propage dans leur entourage ne fasse pas trop de dégâts avant le choc, l’Albiceleste a récupéré un Lionel Messi en pleine forme. Alors qu’une alerte aux ischios-jambiers de la jambe gauche semblait le gêner depuis la demi-finale contre la Croatie, au cours de laquelle il avait brillé avec un but et une passe décisive (3-0), le crack du PSG s’est entraîné normalement hier. Cela veut dire qu’il faudra être aux aguets, chez les Bleus, pour le stopper. Hervé Renard a livré sa recette en ce sens.

« On ne s'est pas seulement focalisé sur lui, mais sur lui dans l'ensemble argentin. Il faut le prendre dans ce contexte pour analyser sa zone d'influence, voir comment les ballons lui arrivent, a-t-il analysé dans L’Équipe. Il faut surtout appuyer sur (Rodrigo) De Paul qui est, pour moi, un des meilleurs Argentins et un des plus utiles pour placer Messi dans les meilleures conditions. Il est important parce qu'il compense énormément côté droit et son abattage dégage Messi de beaucoup de tâches. Quand ils perdent le ballon, De Paul est là pour lui éviter le travail défensif. Tous les mécanismes entre les deux sont importants à étudier. C'est une des clés de l'Argentine. »

Autre piste donnée par le sélectionneur de l’Arabie Saoudite, seule équipe à avir dominé l’Argentine au Qatar (2-1) : fermer l'axe. « J'avais mobilisé mon latéral gauche, mon axial gauche et au moins un milieu, a-t-il ajouté. C'est lui d'ailleurs que je secoue à la mi-temps dans le vestiaire. Il était souvent trop loin de Messi, alors qu'il faut être de suite sur lui quand il reçoit le ballon. C'est là qu'il faut lui tomber dessus ! À 35-40 mètres du but. Il ne doit pas avoir de liberté. L'Argentine n'utilise pas tellement la profondeur. C'est plus une équipe de possession, qui va surtout attaquer dans l'axe avec Messi. Il part de son côté droit pour se recentrer rapidement et aller vite porter le danger. Mais la France a les arguments pour fermer l'axe, avec (Adrien) Rabiot puis (Aurélien) Tchouaméni derrière. Elle n'est jamais très haut. »