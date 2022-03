France - Afrique du Sud : Ménès encense Clauss et Mbappé, Riolo ramène le Parisien sur terre

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

L’équipe de France s’est baladée hier soir à Lille devant une équipe d’Afrique du Sud qui n’a jamais su comment contrer Kylian Mbappé (5-0). C’est bien simple : l’attaquant du PSG (23 ans) s’est occupé de tout ou presque et a signé un doublé avant d’hériter de la note de 9 dans L’Équipe.

« Kylian est aujourd’hui l’incontestable patron technique et le leader d’attaque des Bleus, a analysé Pierre Ménès sur son blog. Le Parisien est impliqué sur les cinq buts et s’est même offert le luxe de redescendre pour distribuer le jeu, comme un meneur. À ce rythme, il battra à coup sûr et à brève échéance le record de buts en équipe de France de Thierry Henry. »

Clauss a épaté Ménès

Si Daniel Riolo confirme la belle prestation de Mbappé face aux Bafana Bafana, il émet toutefois un bémol sur RMC Sport : « Il ne s'agit pas de contester l'immense talent de Mbappé. Mais j'espère qu'il ne va pas continuer à jouer tout seul. Là ce soir, il donne le ballon quand il veut, il fait ce qu'il veut... »

Autre joueur sous le feu des projecteurs hier soir : Jonathan Clauss. Titulaire pour la première fois en Bleu, le piston droit du RC Lens a sorti un match plus qu’honorable malgré l’hostilité du public lillois. Une vraie petite performance aux yeux de Ménès. « Le Lensois n’a pas déçu, avec une grosse activité, des prises d’initiative et de nombreux centres, a-t-il expliqué. Même si tout n’a pas été parfait, le petit nouveau a dû donner envie au sélectionneur de le revoir. »

France-Afrique du Sud : l'analyse



Bastien Aubert

Rédacteur