France - Allemagne : la compo des Bleus a fuité !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Après sa probante victoire jeudi dernier contre l'Irlande (2-0), en marge des éliminatoires de l'Euro 2024, l'équipe de France enchaîne ce mardi (21h) avec un match amical contre Allemagne, qui vient de limoger son sélectionneur, Hansi Flick.

Pour affronter la Mannschaft, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, prévoirait, d'après L'Équipe, cinq changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée contre l'Irlande. Benjamin Pavard, William Saliba, Eduardo Camavinga, Kingsley Coman et Randal Kolo Muani devraient remplacés respectivement Jules Koundé, Lucas Hernandez, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Et il y a une incertitude quant à la participation de Dayot Upamecano, gêné ces derniers jours à l'entraînement. Le défenseur central du Bayern Munich pourrait être remplacé par Jean-Clair Todibo.

La compo probable des Bleus

Maignan - Pavard, Saliba, Upamecano ou. Todibo, T. Hernandez - Tchouaméni, Camavinga - Coman, Griezmann, Mbappé - Kolo Muani.

Les Bleus avec Camavinga, Saliba et Theo Hernandez d'entrée face à l'Allemagne ? https://t.co/3Vts0nOu0M pic.twitter.com/2LLdNofPP6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 11, 2023

