France - Angleterre : Deschamps donne des nouvelles de Mbappé et de son avenir 

Mbappé et les Bleus sont sereins

« Le calme et la sérénité, on l'a depuis le départ. Avec bien sûr des passages à travers les matchs. Là, c'est un quart de finale, il n'y a pas à stresser, ce n'est que du bonheur et du plaisir, avec l'objectif d'aller dans le dernier carré. J'imagine que l'Angleterre prendra des dispositions, comme nos quatre adversaires précédents. Kylian a cette capacité à pouvoir faire des différences. Sur le dernier match, où il n'était pas au mieux de sa forme par rapport aux deux premiers, il a quand même été décisif. Répartir le danger pour notre adversaire, ça évite de focaliser sur Kylian. »

L’Angleterre n’a pas de point faible

« Des points faibles ? Ils n'en ont pas, comme ça, c'est clair. L'Angleterre a des choses qu'elle fait peut-être moins bien. (...) Il faut se servir de ce qu'ils ont pu faire. Il faut faire en sorte de pouvoir identifier certains aspects où on pourrait leur faire mal. Quand on va vite, l'adversaire a moins de temps pour s'organiser. Ce n'est pas la vitesse qui fait marquer des buts, il faut autre chose avec, mais on peut contrer beaucoup de choses. Ces phases de transition, l'équipe anglaise est très performante. Mais elle n'a pas que cette qualité, dans le jeu, dans la capacité de marquer de buts et les coups de pied arrêtés. »

Deschamps apprécie Southgate

« Gareth est quelqu'un que j'apprécie. On a eu à se croiser plusieurs fois et discuter. Il n'est pas spécialement apprécié et mis en valeur dans son pays. Ce n'est pas parce qu'il a eu une carrière de joueur dans sa première vie que ça l'empêche d'être un très bon sélectionneur. Il a eu de bons résultats. Humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. »