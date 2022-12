France - Argentine : Daniel Riolo remet Didier Deschamps à sa place avant la finale !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Didier Deschamps pourrait entrer un peu plus dans l’Histoire des Bleus sur le coup des 18h. Avant la finale de la Coupe du montre entre la France et l’Argentine, le champion du monde 98 n’a pourtant pas reçu tout le soutien de ses compatriotes. S’il semble persuadé du sacre de la France contre l’Argentine, Daniel Riolo ne s’est pas privé d’adresser un petit tacle à Deschamps sous le prisme de l'absence de Zinedine Zidane et Michel Platini au Qatar. Le polémiste en déduit des choses sur le binôme que forme Deschamps et Noël Le Graët.

Podcast Men's Up Life

« Ils ne seront jamais les héros du football français »

« Il y a un duo à la tête de cette équipe de France qui va probablement remporter un deuxième succès. Ils seront adulés, Deschamps sera un héros national. Mais si deux des plus grandes stars de notre football ne sont pas là-bas au Qatar, c'est que ces deux-là (Le Graët et Deschamps, NDLR) ne seront jamais les héros du football français, a-t-il lâché sur RMC Sport. Vous pouvez m'insulter mais pour moi, l'humain est aussi important que ce qu'il se passe sur le terrain. Je reconnaitrais tout leur talent sportif, mais la vérité est que le football français est en rupture avec deux de ses plus grandes stars. Je trouve ça incroyable pour l'histoire de notre football. Cela me fait une peine folle, mais je ne suis pas étonné. »

⚪Ⓜ️ Deschamps ne sera jamais un héros, Riolo explique pourquoi #TeamOM 👇 https://t.co/H1AsVHPgG7 — FootMarseille.com (@FootMarseille) December 17, 2022

Pour résumer Si Daniel Riolo semble persuadé du sacre de l’équipe de France contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde (16h), cela ne l’empêche pas de tailler Didier Deschamps en se servant de Zinédine Zidane et de Michel Platini.

Bastien Aubert

Rédacteur