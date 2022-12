France - Argentine : Deschamps allume un Bleu, les folles images du retour de Messi au pays !

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

La finale entre l’Argentine et la France n’a pas été de tout repos pour Didier Deschamps. Passé par tous les stades, le sélectionneur des Bleus a explosé en prolongations contre Marcu Thuram. Sur des images captées par TF1 et diffusées hier soir, on peut en effet le voir allumer sèchement son attaquant au point que Guy Stéphan ne vienne pour calmer le jeu.