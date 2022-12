EN DIRECT

Ce dimanche après-midi (16 heures, sur TF1 et beIN Sports 1), But ! Football Club vous accompagne à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de l'équipe de France face à l'Argentine au Lusail Stadium de Doha. Tous ensemble en route vers la troisième étoile des Bleus, la deuxième consécutive. Un exploit qui n'a plus été réalisé depuis le Brésil du roi Pelé en 1962.