France – Argentine : Kolo Muani ne craint pas Messi, Dembélé lui rend un vibrant hommage

Ce vendredi, à deux jours de la finale de Coupe du Monde entre la France et l'Argentine, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani ont fait face à la presse. Les deux hommes ont notamment évoqué la présence côté Albiceleste d'un certain Lionel Messi. Pas dans les mêmes termes.

En effet, pour avoir joué avec durant quatre ans au FC Barcelone, Ousmane Dembélé apprécie beaucoup la Pulga : « C'est un joueur exceptionnel, l’un des joueurs qui m’a fait aimer le Barça avec Iniesta, je suis très content de l’avoir eu comme coéquipier. Il est simple dans le vestiaire, il aide beaucoup les jeunes, j’étais à côté de lui dans le vestiaire il m’a beaucoup apporté. C’est dur de le contrer, mais on va tout faire pour qu’il touche le moins de ballons. Je suis arrivé à Barcelone à 20 ans, j’aimais bien dribbler tout seul, et à chaque fois, il me répétait de calmer, qu’il y avait des temps pour dribbler, pour faire la passe, il m’a apporté du calme ».

Du côté de « RKM », il y a beaucoup moins d'affect. L'actuel joueur de l'Eintracht Francfort et ex du FC Nantes n'en fait pas un moment spécial : « Messi, je l'ai déjà joué quand j'étais au FC Nantes. Personnellement, ça n'a pas changé ma vie. Je peux jouer contre n'importe qui. Cela ne va rien changer pour moi », a lâché le Bondynois.