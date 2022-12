France - Argentine : les mots chocs de Mbappé et Deschamps à la mi-temps de la finale !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Kylian Mbappé fait toujours la moue. Hier, même face à la foule massée sur la place de la Concorde et aux petites blagues d’Antoine Griezmann, l’attaquant des Bleus est resté avec cette mine renfrognée qui ne le quitte plus depuis la finale du Mondial perdue dimanche contre l’Argentine (3-3, 2 tab 4).

En interne, l’attaquant du PSG sait pourtant ouvrir sa bouche quand il le faut. TF1, dans un documentaire exclusif à paraître ce soir en prime time (21h), diffusera en effet des images inattendues de Mbappé (23 ans) qui prend la parole à la mi-temps de la finale, qui voyait alors l’Albiceleste rouler sur les Bleus (2-0).

Prise de parole exceptionnelle de Mbappé

Si la première chaîne n’a pas divulgué l’exactitude des propos de Mbappé, on parle d’une « prise de parole très impressionnante et exceptionnelle de sa part. » L’occasion sans doute de découvrir un autre aspect, plus viril, de la star montante du football français.

Au sujet de Didier Deschamps, on est plus habitué. Le sélectionneur, soutenu par des cadres comme Steve Mandanda, Raphaël Varane ou encore Hugo Lloris, n'y est pas allé de main morte : « Il faut plus de justesse dans les passes, plus de justesse dans les choix. Vous n'êtes pas compact. Soyez plus proches les uns des autres. Vous n'y êtes pas les gars ! Vous n'êtes sur aucun second ballon. Vous ne jouez pas une finale de Coupe du monde ! »