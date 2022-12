France - Argentine : Mbappé a bien sorti un discours fracassant à la mi-temps

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

La première période de la France contre l’Argentine fut un vrai calvaire. Menés 2 à 0 de manière plus que logique, les Bleus sont rentrés tête basse au vestiaire pour s’y faire seciuer par Didier Deschamps... et Kylian Mbappé. Comme déjà évoqué hier, l’attaquant du PSG est sorti de sa réserve pour tenir un discours frappant auprès de ses coéquipiers, amorphes pendant 45 minutes.

« C’est une finale de Coupe du monde, c’est le match d’une vie, on ne peut pas faire pire, a-t-il affirmé selon des images captées par TF1. Alors qu’est ce qu’on va faire ? On retourne sur le terrain, soit on les laisse faire, soit on met un peu d’intensité et on entre dans les duels. Il faut faire autre chose les gars ! C’est une finale de Coupe du Monde. C’est fait, on est mené de deux buts mais on peut revenir. Les gars, c’est tous les 4 ans. »

Mbappé n'est pas le seul dans le vestiaire à essayer de remobiliser l'équipe. Steve Mandanda lui succède : On perd 2-0, c’est fait. Il faut entrer sur le terrain avec un autre état d’esprit. Ce n’est pas possible de faire ça. C’est une finale, merde ! » Didier Deschamps n’avait plus qu’à conclure ce discours intense : « Les gars, vous savez la différence entre nous et eux ? C’est qu’eux jouent une putain de finale alors que nous on ne la joue pas ! » Et c’est bien eux, les Argentins, qui auront le mot de la fin.