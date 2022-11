France - Australie (4-1) - L'analyse de Denis Balbir : "pour tous ceux qui s'inquiétaient, c'est très rassurant"

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

"On ne va pas tirer de conclusion hâtive et dire que c'est extraordinaire. Mais bon, d'un autre côté, si l'équipe de France, comme l'Argentine, avait été battue, que n'aurait-on pas lu et entendu... Donc oui, c'est du travail bien fait. Une prestation plutôt convaincante avec des joueurs qui assurent et notamment un milieu de terrain que j'ai trouvé très bon.

On nous prédisait l'enfer sans N'Golo Kanté et sans Pogba et on voit le résultat. Adrien Rabiot a vraiment été très bon ce soir, passeur, buteur, et en plus il a pris ses responsabilités. Alors certes, l'équipe a mis un peu de temps à se mettre en route, on a pris un but très tôt, mais une fois encore, quand on voit ce qui est arrivé aux Argentins, il faut féliciter les Bleus.

"On sent qu'il y a un vrai groupe, que c'est travaillé. Bien entendu, il ne faut surtout pas s'enflammer"

J'ai beaucoup aimé Olivier Giroud, une fois encore. Qui en plus rentre dans l'histoire des Bleus. Cette victoire 4-1, c'est un signal envoyé aux autres nations et un bon début. On se doit de féliciter le staff et Didier Deschamps pour leurs choix. On sent qu'il y a un vrai groupe, que c'est travaillé. Bien entendu, il ne faut surtout pas s'enflammer. Mais franchement, il ne faut pas se voiler la face : l'équipe de France, à moins d'un improbable concours de circonstances, est déjà qualifiée. Les Bleus vont sortir des poules.

Il reste deux matches pour un sans faute. En tout cas, pour tous ceux qui s'inquiétaient, c'est très rassurant."