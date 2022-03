France – Côte d'Ivoire : Giroud se rapproche, Lloris solide, baptêmes du feu... Les notes des Bleus

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Note du match : 15/20

Homme du match : Aurélien Tchouaméni (7)

Les notes des Bleus :

Lloris (7) - Koundé (5,5), Varane (5, puis Saliba (58e)), L.Hernandez (5) - Coman (5,5, puis Clauss (88e)), Tchouaméni (7), Pogba (6, puis Rabiot (89e)), T.Hernandez (6) - Griezmann (5, puis Guendouzi (75e)) - Nkunku (5,5, puis Ben Yedder (75e)), Giroud (6).

En lumière :

Giroud (6) : on n'avait pas trop vu le Milanais jusqu'à la 22e minute mais il est sorti de sa boîte pour signer, de la tête, son retour d'un 47e but en sélection. A quatre unités du record de Thierry Henry, l'attaquant de 35 ans est passé proche du doublé quelques instants plus tard et sur la fin (87e). Toujours aussi clinique dans les matchs amicaux.

T.Hernandez (6) : si défensivement, il est absent sur l'ouverture du score de Nicolas Pépé, le piston gauche du Milan apporte tellement aux avant-postes qu'on ne peut que lui pardonner ses errements. Passeur décisif pour Olivier Giroud.

Tchouaméni (7) : le Monégasque dégage une telle puissance et une facilité qu'il s'impose comme une vraie solution d'avenir chez les Bleus... Et en plus il est décisif pour inscrire de la tête le but de la victoire à la 93e minute. Un concurrent sérieux au poumon N'Golo Kanté.

Lloris (7) : s'il a mal couvert son poteau sur le but de Nicolas Pépé (19e), le capitaine français s'est bien rattrapé avec de belles envolées sur les frappes de Ghislain Konan (49e) et Serge Aurier (57e).

Nkunku (5,5) : première en Bleu pour l'attaquant du RB Leipzig qui a proposé beaucoup d'activité mais assez peu d'efficacité même s'il a eu une balle de 2-1 de la tête (31e).

Ce qu'il faut retenir de ce match :

Le 47e but d'Olivier Giroud en sélection

Le premier but en Bleu de l'excellent Aurélien Tchouaméni

Le 19e match consécutif avec au moins un but des Bleus (record)

La 103e sélection d'Antoine Griezmann, qui égale Didier Deschamps en nombre de capes.

Les premières sélections de Christopher Nkunku, William Saliba et Jonathan Clauss

L'ambiance du Vélodrome

Il est 23h01.

Nous jouons la 88e minute de ce #FRACIV.@Djoninho25 devient officiellement et à jamais un international français 🇫🇷😍#SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/5Oe95R1QOh — Racing Club de Lens (@RCLens) March 25, 2022

