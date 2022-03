France - Côte d'Ivoire : la compo des Bleus a fuité !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

L'équipe de France reçoit la Côte d'Ivoire, ce vendredi (21h15) à l'Orange Vélodrome, en match amical. Selon les informations de RMC Sport, Didier Deschamps devrait reconduire son 3-5-2 de la Ligue des Nations.

Sans surprise, Hugo Lloris devrait occuper les cages tandis que Jules Koundé, Raphael Varane et Lucas Hernandez devraient formés la défense centrale. Kingsley Coman et Théo Hernandez devraient eux être les pistons. Au milieu de terrain, on devrait retrouver Aurélien Tchouaméni et Paul Pogba. Enfin, Christopher Nkunku et Antoine Griezmann devraient occupés l'attaque avec Olivier Giroud ou Wissam Ben Yedder.

La compo probable des Bleus

Lloris - Koundé, Varane, Hernández - Coman, Hernández - Tchouaméni, Pogba - Griezmann - Nkunku, Giroud (ou Ben Yedder).

🔥 Voici la compo probable des Bleus contre la Côte d'Ivoire avec la possible première titularisation de Christopher Nkunku !



🇫🇷 Lloris - Kounde, Varane, Hernández - Coman, Hernández - Tchouameni, Pogba - Griezmann - Giroud (ou Ben Yedder), Nkunku. — RMC Sport (@RMCsport) March 24, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur