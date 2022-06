France - Croatie : Daniel Riolo et Pierre Ménès se payent les Bleus

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

L’équipe de France a terminé son rassemblement de juin par une nouvelle défaite, face à la Croatie (0-1) au Stade de France. Après quatre matchs de Ligue des Nations, les Bleus sont derniers de leur groupe avec deux points et ne peuvent déjà plus se qualifier pour le carré final. Daniel Riolo et Pierre Ménès ont donné leurs raisons de cette contre-performance et de ce rassemblement raté de l’équipe de France.

« Des joueurs qui n’avaient pas le niveau »

« Le problème c’est la cohérence. Les joueurs qui sont là, ils jouent tous dans des grands clubs. Mais il manque des automatismes. Ils peuvent être bons individuellement dans leur club mais quand il s’agit de les associer avec d’autres mecs avec qui ils n’ont pas l’habitude de jouer en équipe nationale... », s’interroge Daniel Riolo sans les antennes de RMC. « Le réservoir n’est peut-être pas prêt pour une Coupe du monde qui arrive dans six mois. C’est l’enseignement qui va découler de ce fameux mois de juin pourri ».

Pour Pierre Ménès, la fatigue justifie en partie ces résultats. « 4 matchs, 2 défaites à domicile, ce n’est pas brillant… Les Bleus sont fatigués. Si on fait une moyenne, les joueurs français ont joué 10 matchs de plus que les Croates dans la saison. C’est dommage car il y avait mieux à faire même si les Croates ont été remarquablement bien organisés », a analysé l’ancien consultant de Canal+ sur sa chaîne YouTube. « En même temps, si on voulait arriver plein d’humilité à la Coupe du monde, on ne pouvait pas mieux s’y prendre. On a joué tous ces matchs sans Varane, sans Pogba, sans Kanté et même sans Giroud… Il va falloir se servir de ces matchs et il faut que cette équipe de France retrouve de l’efficacité offensive et défensive. On a surtout vu des joueurs qui n’avaient pas le niveau ». Les Bleus joueront deux nouvelles rencontres de Ligue des Nations en septembre avant de se pencher sur la Coupe du monde, en novembre.

🇫🇷 L'Équipe de France n'a remporté aucun de ses matchs joués lors d'un même rassemblement pour la 1e fois depuis juin 2015, soit depuis 7 ans.



(@Statsdufoot) pic.twitter.com/9HQwegMkQ0 — Actu Bleus (@actubleus_) June 13, 2022

Pour résumer Après la défaite de l’équipe de France contre la Croatie en Ligue des Nations (0-1), Daniel Riolo et Pierre Ménès ont réagi à la performance des Bleus. Les joueurs de Didier Deschamps ont enchaîné un quatrième match sans victoire et sont derniers de leur groupe.

Adrien Deschepper

Rédacteur