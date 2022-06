France - Croatie : faibles Bleus et avantage Croatie à la pause

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le football se joue parfois à peu de choses. Une décision arbitrale, sévère, et un penalty accordé aux Croates d'entrée de jeu (3e minute) pour une poussette de Konaté sur Budimir. Puis, une main pas assez ferme de Maignan, qui n'arrive pas à détourner le pénalty de Modric pour l'ouverture du score croate (0-1, 5e).

Le football se joue à peu de choses, notamment entre Français et Croates mais pour ce dixième affrontement entre les deux équipes, les hommes de Deschamps partaient de la plus mauvaise des manières. Avec, il faut bien le dire, un arbitre (Orel Grinfeeld), qui multipliait les mauvaises décisions et notamment sur des fautes évidentes, mais non sifflées, pour des mauvais gestes sur Kylian Mbappé (11e).

Un soir sans qui se traduisait également en manque d'occasions franches pour les Bleus, eux qui attendaient la 29e minute, et une frappe non cadrée de Nkunku, pour enflammer (un peu) le Stade de France. Pas de Benzema, peu de Mbappé et surtout pas assez pour espérer quoi que ce soit. Il faudra un tout autre visage en seconde période.

Pour résumer Dans le cadre de la Ligue des Nations, l'équipe de France accueille ce soir la Croatie au Stade de France. Les Bleus se doivent de s'imposer pour ne pas hypothéquer leurs chances dans cette compétition. A la pause, ce sont les Croates qui sont devant (1-0).

Benjamin Danet

Rédacteur