EN DIRECT

Ce samedi après-midi (16 heures, sur TF1 et beIN Sports 1), l'équipe de France défie une nouvelle fois le Danemark lors de la phase finale d'une grande compétition. Plutôt que de vivre le match sur un live comme il y en a des dizaines sur la toile, on vous propose un bon bain de chauvinisme sur But ! Football Club.