France – Danemark : les bleus dominent mais s’inclinent au Stade de France

À la pause, les deux équipes étaient dos à dos 0-0, malgré une domination des Bleus. En seconde période, le jeu s’est décanté et des espaces se sont créés. Après un festival, Karim Benzema a ouvert le score pour les Bleus, à la 51ème minute. Malgré une domination dans tous les compartiments du jeu, les Bleus ont été rejoints à la 68ème minute et un but d’Andreas Cornelius. L’ancien attaquant des Girondins a même offert la victoire à son pays, grâce à un but inscrit en force juste sous la barre, à la 89ème minute.

Encore une fois dominé n‘est pas gagné…

France – Danemark : 1-2 (Benzema 51’ ; Cornelius 68’,89’)

Les Bleus s'inclinent face au Danemark dans ce premier match de Ligue des Nations.

🔜 RDV lundi contre la Croatie.



🇫🇷1-2🇩🇰 | #FRADAN | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4iea0CA1m8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2022

Adam Duarte

Rédacteur