La France continue sa préparation pour affronter le Danemark, samedi, pour la 2e journée de la Coupe du monde (17h). Pour ce faire, Didier Deschamps pourrait procéder à trois changements dans son onze de départ. Alors que Thomas Delaney sera forfait dans les rangs des Vikings, le sélectionneur des Bleus pourrait envisager de modifier sa charnière. Si la paire Konaté Upamecano a fait le travail contre les Soccerroos (4-1), Raphaël Varane revient fort.

Hier, les remplaçants ont affronté dans deux périodes de trente minutes l’équipe d’Al-Markhiya et se sont imposés grâce à un doublé et une passe décisive de Marcus Thuram puis des réalisations de Jordan Veretout et Eduardo Camavinga (4-0). Varane a pu disputer cette opposition sans problème en défense centrale. Selon L’Équipe, il ne semble plus gêné par sa cuisse droite et postule à une place de titulaire face au Danemark.

Si la performance de la paire Konaté-Upamecano a rassuré, le retour de Varane serait perçu comme une excellente nouvelle pour un staff technique en quête d’équilibre. Lors de la rencontre amicale, Camavinga évoluait comme latéral gauche... Par ailleurs, la place de Benjamin Pavard serait menacée par Jules Koundé. « L’hypothèse est aujourd’hui sur la table, Deschamps a deux jours pour trancher », conclut le quotidien sportif.