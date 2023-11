France - Gibraltar : la compo des Bleus est tombée !

Depuis sa victoire face aux Pays-Bas (2-1), le 13 octobre dernier, l’équipe de France est qualifiée pour l’Euro 2024. Mais il reste encore deux matchs de qualifications à disputer pour les Bleus. Le premier est ce samedi (21h) contre Gibraltar. Et on connaît le onze de départ aligné par le sélectionneur tricolore, Didier Deschamps, pour cette rencontre ainsi que celle de la sélection gibraltarienne.

France : Maignan - Clauss, Upamecano, Todibo, T. Hernandez - Griezmann, Zaïre-Emery, Rabiot - Coman, Thuram, Mbappé.

Gibraltar : Coleing - Sergeant, R. Chipolina, Santos, Mouelhi, J. Chipolina - Walker, De Haro, Pozo - De Barr, Casciaro.

Here is your 🇬🇮 Starting XI that takes on France 🇫🇷 at the Allianz Riviera in tonight's @EURO2024 qualifier ⚽️



Watch the action live on @GBCTVGibraltar 🎥 pic.twitter.com/TuLNwf1zHe