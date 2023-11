France - Gibraltar : Mbappé s'offre un nouveau record de folie

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Buteur sur pénalty lors du match ce samedi contre Gibraltar, comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024, Kylian Mbappé est entré encore un peu plus dans l'histoire de l'équipe de France.

Mbappé bat un nouveau record et égale Griezmann

Grâce à cette réalisation, la star du Paris Saint-Germain, qui n'en finit plus de battre des records, que ce soit en club ou en sélection, a inscrit son 35e but en compétition officielle sous le maillot tricolore, soit un de plus que Thierry Henry, qui co-détenait jusqu'à présent ce record avec le Bondynois. Ce dernier a également rejoint Antoine Griezmann au classement des meilleurs buteurs de l'histoire avec 44 buts marqués.

PSG, Real Madrid - Mercato : un quatrième cador fait irruption pour Mbappé https://t.co/rJ2B7Y41nv — But! Football Club (@club_but) November 18, 2023

Podcast Men's Up Life