France - Irlande (2-0) : Theo Hernandez et Tchouaméni au top, victoire tranquille, chiffres rares, la parfaite soirée des Bleus

Un début solide puis un bijou

Il ne fallait pas être en retard au Parc des Princes, ce soir. Pas en raison d'un but inscrit dès les premières secondes, mais pour la très bonne impression donnée d'entrée par les Bleus. Avec un pressing haut et une possession de balle presque totale face à un bloc irlandais ultra regroupé comme on pouvait l'imaginer. De ce rapide constat aux faits, il ne fallut attendre que trois minutes avec Rabiot qui, sur un service de Dembélé, frappait aux 20 mètres pour un ballon parfaitement capté par le portier irlandais. Dans la minute suivante, le public du Parc assistait au magnifique débordement de Théo Hernandez, pour une reprise de Giroud finalement contrée par la défense irlandaise. Griezmann adressait par la suite coup-franc aussi fuyant que dangereux (15e) et la récompense intervenait finalement à la 19e minute sur un but sublime du Madrilène, Aurélien Tchouaméni. Servi par Kylian Mbappé, aux abords de la surface de réparation, côté gauche, le milieu de terrain, du plat du pied, envoyait un missile qui terminait sa course dans le petit filet de Bazunu (1-0, 19e). Un chef d'oeuvre.

Theo Hernandez, performance XXL

Il a fallu assez peu de temps, toujours, aux spectateurs du Parc des Princes pour constater de quel côté penchait le jeu des Bleus. Car si Koundé et Dembélé se montraient dangereux de temps à autre, il a fallu attendre la 42e minute pour Le Parisien avec un joli service à destination de Thuram, Hernandez et Mbappé offraient, eux, le spectacle. Et contribuaient surtout à toutes les actions dangereuses de l'équipe de France. Le Milanais, qui ne surprend plus grand monde par son phénoménal abattage, a permis aux Bleus d'étirer et de contourner le bloc ultra-défensif irlandais. Les deux périodes durant, le frère du Parisien a multiplié les appels, proposé des solutions, défendu, et s'est logiquement retrouvé dans tous les bons coups, comme sur le second but des Bleus, signé Marcus Thuram (48e), avec un centre dangereux pour Kylian Mbappé, 55e et un caviar pour Marcus Thuram (94e). Du grand art.

Aurélien Tchouaméni, au plus que parfait

Certes, affronter l'Irlande au Parc des Princes ne vous contraint pas à une défense de tous les instants. Bien au contraire. Et si il faut en revanche s'illustrer dans le jeu court, et provoquer des décalages, Aurélien Tchouaméni répond également présent. Le Madrilène a quatre-vingt dix minutes durant joué juste, propre, et a illuminé le premier acte avec une frappe magnifique qui a débloqué la rencontre pour Mbappé et consorts. Et que dire du second missile de la soirée, à la 67e minute, magnifiquement détourné par le portier irlandais au prix d'une horizontale. Un petit peu moins en vue au retour du vestiaire, mais une excellente copie tout de même.

Une équipe solide, des chiffres rares

On ne va pas, bien entendu, considérer cette victoire des Bleus comme une étape majeure de la campagne de qualification en vue de l'Euro 2024. Face à un adversaire courageux, opiniâtre, qui aurait pu réduire la marque sans une main ferme de Maignan (51e), mais qui manque cruellement de joueurs techniques, les hommes de Deschamps ont effectué le job. Proprement. A l'image, d'ailleurs, de leur parcours avec, et il faut le souligner, cinq matches, cinq victoires, onze buts marqués, aucun encaissé et neuf points d'avance sur le second du groupe B qui est désormais les Pays-Bas. On a connu pire. Surtout pour une formation qui devait se remettre d'une finale de Coupe du monde perdue contre l'Argentine au Qatar.

