France - Maroc : deux grosses surprises dans le onze de Deschamps ?

La crainte se vérifie : deux titulaires de Didier Deschamps pourraient manquer à l’appel ce soir contre le Maroc (20h). Hier soir, l'équipe de France s'est entraînée comme à son habitude au stade Jassim bin Hamad de Doha. Ils étaient seulement 22 puisque Dayot Upamecano et Adrien Rabiot sont restés en salle. Selon L’Équipe, les deux joueurs ont pris froid. Une décision sera prise avant le déjeuner quant à la titularisation des deux hommes. Lors de la mise en place, et comme déjà évoqué hier, c'est Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté qui les ont remplacés et se tiennent prêts.

Le défenseur de Liverpool a déjà disputé 90 minutes face à l’Australie (4-1) puis contre la Tunisie (0-1). Deux matches très sérieux, même si face aux Australiens « Ibou » avait connu quelques soucis dans le jeu au pied. Tout comme le Monégasque, titulaire face aux Tunisiens lors du troisième match de la phase de groupes, qui avait raté son match, perdant un certain nombre de ballons, dont celui à l’origine du but de Wahbi Khazri.

RMC Sport fait néanmoins savoir que le staff tricolore espère toujours pouvoir compter sur Upamecano et Rabiot demain soir. Aurélien Tchouameni, préservé lundi à cause d’une béquille reçue contre l’Angleterre (2-1), était bien sur le terrain pour la dernière séance tactique de l’équipe de France hier soir. Le Madrilène est en mesure de commencer la rencontre.