France - Maroc : Kolo Muani raconte la fierté de son but, Deschamps justifie son entrée

La France a battu le Maroc, hier, en demi-finale de la Coupe du monde mais que ce fut dur ! Après une première période bien maîtrisée par les Bleus, les Lions de l’Atlas les ont fait suer sang et eau après la pause (2-0). Heureusement, Randal Kolo Muani est passé par là. Opportuniste sur un petit exploit de Kylian Mbappé dans la défense, l’ancien attaquant du FC Nantes a juste eu à pousser le ballon dans les filets de Yassine Bounou pour le 2-0 fatal.

« D’habitude, c’était plutôt Kingsley (Coman) qui entrait mais lui aussi avait un peu de fébrilité dans l’après-midi et je savais aussi que Kolo Muani a cette capacité de courses un peu plus importante, s’est justifié Didier Deschamps. Ce n’est pas pour me donner raison mais c’est aussi un bon exemple pour tous les autres joueurs qui n’ont pas été utilisés mais qui à un moment peuvent être décisifs. Le banc, c’est important. »

De son côté, Kolo Muani était aux anges : « Je suis fier d’avoir pu libérer l’équipe. J’étais en train de suivre Kylian et Marcus sur le côté gauche, ils ont eu pas mal de réussite et j’ai senti le bon moment. »