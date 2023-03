France - Pays-Bas : la compo des Bleus a fuité !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Pour la première fois depuis la Coupe du monde au Qatar, les Bleus vont rejouer. Ce sera ce vendredi (21h) face aux Pays-Bas, à l'occasion de la première journée des éliminatoires de l'Euro 2024.

Selon les informations du journal L'Equipe, Didier Deschamps devrait conserver sa défense à 4 pour cette rencontre où Théo Hernandez, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Jules Koundé devraient être alignés devant Mike Maignan, le nouveau gardien numéro 1 des Bleus. Dans l'entrejeu, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann devraient être titularisés tandis qu'Olivier Giroud et Randal Kolo Muani seraient en balance pour accompagner Kingsley Coman et Kylian Mbappé en attaque.