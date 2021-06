Portugal - France : Cristiano Ronaldo prend très cher avant les Bleus !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

France - Portugal sera un remake très attendu de la dernière finale de l’Euro mercredi à Budapest (21h). Alors qu'Ousmane Dembélé doit déclarer forfait pour la suite, un des deux géants pourrait en effet quitter la compétition prématurément en cas de contre-performance. En attendant, Cristiano Ronaldo (36 ans) a pris cher après la défaite de la Seleçao samedi contre l’Allemagne (2-4).

Malgré l’ouverture du score, l’attaquant de la Juventus Turin a été vivement critiqué pour avoir tenté et réussi un coup du sombrero sur Antonio Rudiger dans les premières minutes du match. Ce geste ne passe pas en Allemagne.

« Faire ce geste est stupéfiant et nous savons tous ce qu’il signifie, a commenté Dieter Hamann dans la presse germanique. Je crois que, d’une certaine manière, il est fait pour ridiculiser l’adversaire. Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde avec Lionel Messi mais il ressemble à un benêt. Si vous demandez aux joueurs allemands, ils vous diront ce qu’il en est. Qu’a-t-il vraiment essayé de faire ? Ce geste est peut-être le début de leur remontada... » Les Bleus sont prévenus : CR7 a compilé un but, une passe décisive et donc un coup du sombrero face à l'Allemagne.