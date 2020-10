France-Portugal : match nul et sans saveur à la pause (0-0)

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Peu de mouvement, aucune occasion sérieuse et un Stade de France qui sonne creux, pas évident de prendre du plaisir lors de ce match de Ligue des Nations entre l'équipe de France et le Portugal. Les joueurs de Didier Deschamps, certes bien regroupés au milieu de terrain, ne se sont pas crées une seule occasion franche. Si ce n'est une tête non cadrée de Paul Pogba.

Rien de (vraiment) plus significatif côté portugais. Cependant, et c'est LE geste de cette première période, le sauvetage de Lucas Hernandez dans sa surface de réparation devant Cristiano Ronaldo. Alors que l'attaquant de la Juventus allait armer sa frappe. Pour le reste...