Hongrie – France (1-1) : Pierre Ménès sabre cinq Bleus... dont Benzema

«Sur la première mi-temps, où on doit mener au score, on se retrouve mené. Face à leur public et dans leur stade, ça leur a donné de la force. Ce n’est pas le résultat qu’on espérait sur ce match-là, mais vu le contexte, on va prendre quand même. Les tirs pas cadrés ne peuvent pas terminer au fond des filets. On devait mener au score et on ne l’a pas fait ». Dans son analyse de Hongrie – France (1-1) au micro de TF1, Didier Deschamps avait du mal à se satisfaire du résultat des Bleus. Il n'était visiblement pas le seul.

Pavard et Benzema chopent un 3/10

Discret dans les médias depuis que les accusations de sexisme l'ont poussé à se mettre en retrait de Canal+ et même à négocier son départ de la chaîne, Pierre Ménès garde quand même une petite activité sur Twitter pour réagir aux matchs de l'équipe de France et donner ses notes sans autre forme de procès qu'un chiffre brut pour convenir aux 150 caractères du réseau social.

S'il a octroyé une majorité de 5 pour ce match moyen joué sous une chaleur de plomb à Budapest, Pierre Ménès a quand même vu cinq joueurs en dessous de la moyenne. Raphaël Varane, Paul Pogba et Adrien Rabiot ont été crédité d'un 4/10 mais ce sont surtout les notes de Benjamin Pavard et Karim Benzema qui vont faire parler. Les deux joueurs ont visiblement été en dessous de tout pour l'ex consultant du CFC qui leur a octroyé un 3/10. Maladroit face aux Magyars, Karim Benzema subit ses premières réelles critiques depuis son retour chez les Bleus...

Mes notes Lloris 5 Pavard 3 Varane 4 Kimpembe 5 Digne 5 Kanté 5 Pogba 4 Rabiot 4 Griezmann 5 Benzema 3 Mbappe 5 — Pierre Ménès (@PierreMenes) June 19, 2021