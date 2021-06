Hongrie - France : une surprise dans le onze de départ des Bleus

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs gardiens de la saison 2020-2021

Selon RMC, il n'y aurait qu'un seul changement dans le onze de départ de Didier Deschamps pour le second match des Bleus à l'Euro, cet après-midi (15 heures) face à la Hongrie. Le sélectionneur aurait décidé de titulariser Lucas Digne en lieu et place de Lucas Hernandez, préservé. Et qui était sorti du terrain lors du premier match remporté face à l'Allemagne. Information confirmée à l'instant par le quotidien l'Equipe.

Pour le reste, aucune surprise avec la présence du trio offensif, Mbappé, Benzema, Griezmann.

Equipe de France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann, Benzema, Mbappé.​

Hongrie: Gulacsi - Kecskes, Orban, At. Szalai - Botka, Kleinheisler, Nagy, R.Varga, Holender - Ad. Szalai, Sallai.