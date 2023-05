Juventus, équipe de France : le cauchemar continue pour Pogba

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Tout allait bien, donc, mais au bout de 24 minutes, ce fut le drame : Paul Pogba a rechuté. En pleurs, il a quitté le terrain, laissant sa place à Arkadiusz Milik. Il aurait rechuté de sa blessure aux adducteurs et aurait dit adieu à la saison. Un coup d'autant plus dur pour lui qu'il voulait retrouver l'équipe de France pour le rassemblement de juin.

Tout était réuni pour que ce soir la fête, ce soir, à l'Allianz Stadium : un adversaire faible (la Cremonese, avant-dernière du classement), le port du nouveau maillot - très moche - et Paul Pogba enfin titulaire après un an de galère. Le milieu français, qui a fait une super entrée contre Séville (1-1) lors de la demi-finale de l'Europa League jeudi, récoltait là le fruit de son labeur des dernières semaines pour revenir en forme.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Revenu après plus d'un an de blessure et de rechutes, Paul Pogba est sorti ce soir au bout de 24 minutes seulement alors qu'il était titulaire avec la Juventus Turin contre la Cremonese. Lui qui rêvait de retrouver l'équipe de France en juin va devoir faire une croix dessus.