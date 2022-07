Juventus, Équipe de France : Pogba pourrait manquer le Mondial !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Coup de tonnerre pour Paul Pogba, blessé pendant la préparation estivale de la Juventus Turin. « Après s'être plaint de douleurs au genou droit, Paul Pogba a subi des examens radiologiques qui ont révélé une lésion du ménisque latéral, a annoncé un communiqué en milieu de semaine. Dans les prochaines heures, il subira une consultation orthopédique spécialisée. Par conséquent, afin de poursuivre son traitement, il ne participe pas au voyage à Dallas. »

Pogba (29 ans) va consulter un spécialiste et risque de devoir passer par la case opération. Selon un premier diagnostic, le milieu tricolore risquait d'être éloigné des terrains pendant environ deux mois. Selon La Gazzetta dello Sport, la situation du milieu tricolore inquiète de plus en plus le staff bianconero, qui parle d’une absence à la Coupe du Monde au Qatar.

Tout dépendra du type d’opération choisie par Pogba, qui pourrait décider de passer sur le billard à Santa Monica pour éviter un retour en 2023. Il pourrai éventuellement venir en France pour se fair examiner par un spécialiste de confiance mais sa durée d’indisponibilité oscillerait entre trois et cinq mois.