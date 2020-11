Ligue des Nations : France 4-2 Suède (terminé)

Trois jours après une prestation de très haut niveau au Portugal (1-0), l'équipe de France a conclu le travail en beauté dans son groupe de Ligue des Nations. Grâce à sa victoire 3-2 sur la Suède au Stade de France, elle termine seule en tête avec 16 points (5 victoires, 1 nul), 5 longueurs devant les Lusitaniens.

Ce soir, ce sont pourtant les visiteurs qui avaient ouvert le score par Claesson à la 4e minute. Juste de quoi piquer les Bleus au vif. Olivier Giroud a égalisé dès la 16e minute, avant que Benjamin Pavard ne leur donne l'avantage à la 36e d'une belle reprise suite à une superbe percée de Marcus Thuram. Entré à l'heure de jeu, Kylian Mbappé s'est transformé en passeur décisif trente secondes plus tard pour Giroud (60e). Qui n'est plus qu'à sept longueurs du record de buts de Thierry Henry sous le maillot tricolore. Kingsley Coman a conclu le festival à la dernière après que le gardien suédois soit monté sur un coup franc mal tiré. Le joueur du Bayern a marqué de 40 mètres, en contre, dans le but vide. Où s'arrêtera cette génération ?