Ligue des Nations : les Bleus menés 2-0 à la pause par la Belgique

Il ne fallait pas arriver en retard, ce soir, au Juventus Stadium pour la demi-finale de la Ligue des Nations. Et même si les spectateurs sont peu nombreux, à peine 20 000, ils ont pu assister à un début de rencontre intéressant entre l'équipe de France et la sélection belge. Dès la 4e minute, après un centre de Lukaku, Koundé repoussait dans l'axe et donnait involontairement à De Bruyne qui armait une demi-volée du droit, superbement détournée par Lloris au prix d'un beau réflexe.

Quatre minutes plus tard, c'était cette fois les Bleus qui inquiétaient Courtois avec une frappe cadré de Pavard. C'était presque tout avant que Kylian Mbappé donne, une fois encore l'occasion au gardien belge de briller sur une demi-volée rasante du pied droit (23e). En fin de première période, les occasions étaient à nouveau pour les Diables Rouges. Et cela allait cette fois faire mouche.

A la 37e minute, Carrasco, sur son aile, fixait Pavard avant de tromper Lloris d'une frappe sèche au premier poteau. Quatre minutes plus tard, Lukaku, bien lancé en profondeur, déposait Lucas Hernandez et marquait d'une frappe du pied droit dans la lucarne de Lloris. Les Bleus sont menés 2-0.