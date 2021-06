LOSC, OL, Stade Rennais : six joueurs appelés avec les Bleus n'iront pas aux JO

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

La Fédération Française de Football (FFF) a dévoilé vendredi dernier une liste de 18 joueurs retenus pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo (22 juillet - 8 août). Problème, six joueurs de cette liste ne seront pas libérés par leur club.

Il s'agit des défenseurs Benoît Badiashile (AS Monaco) et Malang Sarr (Chelsea), des milieux de terrain Eduardo Camavinga (Stade Rennais) et Maxence Caqueret (OL), et des attaquants Jonathan Ikoné (LOSC) et Amine Gouiri (Nice).

Selon les informations du journal L'Equipe, le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll, a jusqu'à ce mercredi pour constituer sa nouvelle liste et trouver des remplaçants aux six joueurs concernés.

Sylvain Ripoll en quête de six joueurs pour la liste des bleus aux JO https://t.co/b1143c15pK pic.twitter.com/oZ8euQ7LSu — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 28, 2021

Fabien Chorlet

Rédacteur