Mercato : une folle offre saoudienne fait vaciller Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sous les ordres de Rudi Garcia ? Non, vous ne rêvez pas… Le quintuple Ballon d’Or est sur les tablettes d’Al Nassr, les Saoudiens pousseraient ces derniers jours pour signer la star portugaise. Selon les informations de Nicolò Schira, CR7 a reçu une offre incroyable du club entraîné par Rudi Garcia. Un contrat jusqu'en 2025 avec 200 millions d’euros par an lui a été proposé. D’après le journaliste, Il pourrait aussi avoir un rôle d'ambassadeur pour aider à soutenir la candidature saoudienne pour la Coupe du Monde 2030.

Le Portugais réfléchirait sérieusement à cette offre selon Nicolò Schira. Cependant, Cristiano Ronaldo aurait toujours la volonté de disputer la Ligue des Champions. Le choix de CR7 devrait être connu après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, affaire à suivre...

