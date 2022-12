Messi dépasse Maradona, les Bleus touchent le jackpot, Riolo craque pour Depay !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Argentine : les nouveaux records de Messi Buteur pour son 1000e match chez les professionnels, Lionel Messi (35 ans) a guidé l’Argentine en quarts de finale de la Coupe du monde. L’Albiceleste affrontera les Pays-Bas vendredi soir (20h). En attendant, la star du PSG a battu un nouveau record a claqué sa 14e réalisation en sélection en 2022, soit plus que les années précédentes. Il dépasse le nombre de buts inscrits par Diego Maradona en phase finale (9 contre 8) mais reste derrière Gabriel Batistuta (10). Croatie : Majer craint le Japon Lovro Majer, qualifié en 8es de finale de la Coupe du monde contre le Japon (lundi, 16h), est conscient que la tâche ne sera pas aisée. « Si vous sous-estimez l'adversaire, vous allez au devant d'une désillusion, a-t-il affirmé en conférence de presse. Il y a eu beaucoup de surprises dans cette Coupe du monde et, dans ce contexte, il est difficile de savoir ce que signifie être favori. » Pays-Bas : Van Gaal invincible avant de croiser Messi Vainqueurs des États-Unis en 8es de finale du Mondial (3-1), les Pays-Bas montent en puissance au Qatar. Louis van Gaal a ainsi prolongé son invincibilité à la tête de la sélection néerlandaise en Coupe du monde, lui qui n'a perdu aucun de ses onze matches (8 victoires et 3 nuls) en phase finale. Seuls les Brésiliens Felipe Scolari et Mario Zagallo en ont fait autant. 🇦🇷 Meilleurs buteurs de l'histoire avec l'Argentine en Coupe du Monde :



- Gabriel Batistuta 10 ⚽️

- LIONEL MESSI 9 ⚽️

- Diego Maradona 8 ⚽️

- Guillermo Stabile 8 ⚽️ @PSSportsFR #ARGAUS — Stats Foot (@Statsdufoot) December 3, 2022

Équipe de France : un gros chèque pour les Bleus

En accédant aux huitièmes de finale de la Coupe du monde, les Bleus ont franchi une première étape dans leur quête d’un deuxième titre de rang, après leur sacre en 2018. Mais ils n’ont pas encore atteint l’objectif fixé par Noël Le Graët, figurer dans le dernier carré. Ils n’ont pas non plus rempli la mission fixée par les services financiers de la FFF. Pour l’heure, la FFF est assurée d’encaisser 13 millions de dollars issus de la dotation FIFA, soit 12,3 millions d’euros, dont 30 % reviennent aux joueurs et à une petite partie du staff. S’ils battent la Pologne, la FFF encaissera alors 16,1 M€ en provenance de la Fédération internationale, ce qui permettrait aux joueurs et au staff (4 parts) de recevoir chacun 170 000 € environ.

Pays-Bas : Riolo craque pour Depay

Auteur de l’ouverture des Pays-Bas contre les États-Unis, vendredi (3-1), Memphis Depay est en train de redorer son image après une première partie de saison très compliquée sous le maillot du FC Barcelone. Daniel Riolo le trouve au-dessus du lot sur cette Coupe du monde. « Memphis est absolument le joueur clé des Pays-Bas. Vraiment ce qu'il fait... il est fort », a-t-il applaudi hier soir au micro de RMC Sport.

🇳🇱 Daniel Riolo : "Memphis est absolument le joueur clé des Pays-Bas. Vraiment ce qu'il fait... il est fort." #RMClive pic.twitter.com/HkITD1GYGk — After Foot RMC (@AfterRMC) December 3, 2022

Pour résumer Voici les dernières informations à retenir de ce dimanche 4 décembre 2022 au sujet de la Coupe du monde. Au menu : le nouveau record de Lionel Messi et le pactole touché par l'équipe de France au Qatar. Les Pays-Bas brillent également.



Bastien Aubert

