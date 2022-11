Coupe du monde : Neymar et Deschamps prennent la parole, la sortie lunaire de CR7, la supportrice la plus sexy du Mondial désignée !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Neymar donne des nouvelles

Tout le Brésil est aux abois, hier Neymar est sorti sur blessure lors de la victoire du Brésil face à la Serbie (2-0). Le joueur du PSG a donné des nouvelles sans préciser s’il était forfait pour le reste de la Coupe du Monde… “Un match difficile, mais c’était important de gagner. Félicitations à l’équipe, le premier pas est fait. Plus que 6 matchs.“, a-t-il déclaré.

Didier Deschamps, “Le Danemark est sous-coté“

L’entraîneur des Bleus était présent en conférence de presse pour parler du choc de demain face au Danemark. Didier Deschamps est prêt à affronter les Danois. Voici les déclarations fortes du coach des Bleus...

Sur le Danemark :

“J'ai dit plusieurs fois que cette équipe était sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Elle nous a fait beaucoup de misères, donc il faudra faire en sorte qu'on inverse la tendance, sans parler de revanche ou quoi que ce soit. C'est une équipe qui a toujours la capacité de changer de système, ce qui peut amener des difficultés différentes.“

Sur Raphaël Varane :

“Il était apte pour le premier, il ne l'est pas moins voire un peu plus pour le deuxième. Il a de l'expérience, c'est certain. Le plus important, c'est qu'il se sente prêt dans son corps et dans sa tête. Je sais qu'il l'est, donc je prendrai la décision par rapport à ça.“

Sur le prochain adversaire en cas de qualification pour les 8es de finale :

“On va penser au Danemark et j'espère que vous me reposerez la question plus tard. Déjà, on s'occupe de notre groupe. On verra ce qui se passe dans le groupe qui nous concerne en cas de qualification. Bien sûr, le 2e match peut être décisif pour ces équipes. Nous, on ne va pas faire les beaux et mettre le coq plus haut qu'il n'est. On a la possibilité, comme toutes les équipes qui ont gagné le premier match, d'être qualifiés en gagnant le deuxième match.“

Ronaldo, la conférence de presse de 132 secondes

Hier soir après la victoire du Portugal face au Ghana (3-2), Cristiano Ronaldo était pressé… Le quintuple Ballon d’Or a donné une conférence de presse lunaire après le match de 132 secondes. Les journalistes n’ont pas eu trop le temps de l’interroger sur son avenir...

La plus belle supportrice du Mondial est Croate

Ivana Knöll est un mannequin qui compte plus de 603 000 followers sur Instagram. Elle s'est rendue au Qatar pour encourager la Croatie lors de la Coupe du monde et elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux. La danseuse de pole dance était déjà présente aux Coupes du monde 2014 et 2018 pour encourager l'équipe croate. La supportrice va-t-elle permettre aux Croates de remporter leur première Coupe du Monde ?

Ivana Knoll : La fan “la plus sexy” de la Coupe du Monde épinglé pour ses tenues sensuelles (vidéo) https://t.co/cBoVYBBAvf — AfrikBuzz (@BuzzAfrik) November 25, 2022

Chelsea veut mettre 75 M€ sur un Mondialiste portugais

Actuellement 8e de Premier League, Chelsea voudrait trouver une alternative à Edouard Mendy. Selon les informations de Relevo, le club anglais pourrait mettre 75 millions d’euros pour s’attacher les services de Diogo Costa, le gardien du Portugal.

Lucas Hernandez s’est fait opérer

C’était la très mauvaise note de la victoire des Bleus contre l’Australie (4-1). Mardi soir, le défenseur français est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Arrivé en Allemagne, le joueur du Bayern Munich s’est fait opérer. “Après sa grave blessure, Lucas Hernandez a été opéré avec succès jeudi soir à Innsbruck, par le professeur Christian Fink, le défenseur du Bayern va débuter sa rééducation dans les prochains jours à Munich.“, a expliqué le club allemand dans un communiqué.

Bukari nie s’être moqué de CR7

Hier, le Ghanéen a permis à son équipe de réduire le score face au Portugal (3-2) grâce à un but de la tête. Après cela, il a réalisé une célébration à la Cristiano Ronaldo… sous les yeux de CR7. L’ancien du FC Nantes a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, il s’en est expliqué, “J'ai remarqué que ma célébration d'aujourd'hui a généré des commentaires affirmant que j'étais irrespectueux envers Ronaldo. C’est une erreur, j'ai été submergé par l'émotion du moment où j'ai marqué pour mon pays lors de mes débuts en Coupe du monde. Mon éducation ne me permet pas d'être irrespectueux envers les aînés et encore moins l'une de mes idoles. Merci pour votre soutien et nous nous concentrons sur notre prochain match !“, a-t-il justifié sur Twitter.

France, Espagne, Brésil... Ils sont dans l'équipe-type !

Et voici l'équipe-type de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde au Qatar. On y retrouve trois joueurs Saoudiens après leur exploit contre l'Argentine mais aussi deux Espagnols (Busquets, Gavi), deux Français (Upamecano, Giroud) ou encore l'anglais Saka et le brésilien Richarlison, auteur du « bijou » de cette première journée contre la Serbie (2-0) :