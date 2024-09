Équipe de France, OL : énorme surprise, Cherki prêt à changer de sélection ?

Le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki, qui a la nationalité française et algérienne, représente l'équipe de France depuis le début de sa carrière et vient de remporter la médaille d'argent avec les Bleuets lors des Jeux Olympiques 2024 de Paris.

Cherki bientôt un Fennec ?

Mais contre toute-attente, le Lyonnais pourrait tourner le dos à la France et décider de porter désormais le maillot de l'Algérie. C'est la bombe lâchée ce vendredi par le média algérien Fennec Football. L’influence et la réussite d'Houssem Aouar et Amine Gouiri chez les Fennecs pourraient faire basculer la situation et convaincre Rayan Cherki de se tourner vers la sélection algérienne, qui devrait l'accueillir les bras ouverts.

