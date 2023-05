OL, Stade Rennais, LOSC, Girondins : la France galère à faire une équipe pour le Mondial U20 !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Sélectionneur de l'équipe de France U20, Landry Chauvin est en train de vivre la même galère que Sylvain Ripoll au moment des Jeux Olympiques. Alors que la France doit publier sa liste pour la Coupe du Monde de la catégorie dans cinq jours au plus tard, la FFF galère à faire libérer les meilleurs joueurs.

Rennes, Bordeaux, Strasbourg et Auxerre ont refusé

Il faut dire que le Mondial tombe mal, hors des dates FIFA (entre le 20 mai et le 11 juin en Argentine) et en plein dans le sprint final de la saison avec des objectifs très importants pour tous les clubs. D'après L'Equipe, plus de la moitié des clubs sollicités refusent de lâcher leurs joueurs.C'est notamment vrai pour les stars de cette génération 2003 (Mohamed-Ali Cho de la Real Sociedad et Lucas Gourna-Douath de Salzbourg) mais aussi pour les autres.

En Ligue 1 par exemple, l'AJ Auxerre et le RC Strasbourg, en lutte pour leurs survies, refusent de laisser filer Isaak Touré, Matthis Abline et Ismaël Doukouré. Rennes, qui joue l'Europe, va bloquer Désiré Doué et Lesley Ugochukwu alors que Bordeaux retiendra Junior Mwanga pour ne pas hypothéquer ses chances de revenir dans l'élite.

L'OL sollicité pour un latéral droit, Lille joue le jeu

Alors que Montpellier – qui est maintenu – va laisser partir Elye Wahi et que Lille ne devrait pas bloquer Alan Virginius, Monaco grince des dents à l'idée d'ouvrir la porte Eliess Ben Seghir quand les négociations sont tendues avec l'OL pour récupérer l'un de ses deux latéraux droits (Kumbedi ou Gusto). Bref, c'est un véritable casse-tête qui se profile pour les Bleuets...

