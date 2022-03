OM, RC Lens, équipe de France : Saliba et Clauss devraient débuter contre l'Afrique du Sud !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

William Saliba et Jonathan Clauss sont en route pour leur première titularisation en équipe de France. Lors de la mise en place effectuée ce lundi soir à Lille, tous deux font en effet partie du onze aligné par Didier Deschamps, contrairement à Aurélien Tchouaméni, fiévreux, et Paul Pogba, touché à un pied. De bon augure pour le Marseillais et le Lensois avant le France-Afrique du Sud de ce mardi soir (21 h 15).

L'équipe alignée lors de la mise en place est la suivante :

Maignan - Clauss, Saliba, Varane, Kimpembe, Digne - Rabiot, Kanté - Griezmann - Mbappé, Ben Yedder ou Giroud.

Laurent HESS

Rédacteur