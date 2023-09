Équipe de France : pragmatique et factuel, Deschamps protège Mbappé et laisse les belles histoires aux autres

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Une qualification à aller chercher

"J'ai déjà connu des situations avec des quasi, ce n'est pas qualifié (les Bleus sont premiers de leur groupe avec 6 points d'avance sur le second). On ne sait pas ce que vont faire nos adversaires. Je suis pragmatique et factuel, les joueurs en sont conscients aussi. Si ça suffit, ça suffit mais prenons les points. On pourra faire un point après le rassemblement."

Le Parc des Princes

"La France est plus habituée à être au stade de France mais c'est avec plaisir qu'on sera au Parc des Princes. L'objectif reste de s'imposer, si on peut marquer plusieurs fois, ça serait bien. Les 3 points sont importants pour la qualification, ça nous rapprocherait un peu plus"

Le match aller à Dublin

"Ce match était compliqué, on avait joué 3 jours avant contre les Pays-Bas. Il y avait de la fraîcheur pour eux. Il y a une qualité pour cette équipe d'Irlande. Il faudra plus de présence et leur créer plus de problèmes défensifs. On a eu peu d'occasions là-bas. Ils ont un bloc regroupé, ça sera encore le cas demain. On a été un peu heureux en Irlande avec un arrêt de Maignan."

Le 900e match de l'équipe de France

"C'est un chiffre symbolique mais je ne regarde pas le rétro, mais le présent et l'avenir. Cela fait quelques années que je suis là, les matchs s'accumulent mais je ne suis pas là pour regarder ces chiffres. L'unique objectif, c'est l'Irlande. Je vous laisse raconter les belles histoires."

Mbappé absent face aux médias

"Il n'y a aucune obligation d'avoir toujours le capitaine qui soit face à vous, les médias. Dans la réfléxion que je peux avoir, il y a l'intérêt de l'équipe de France. Je sais très bien que vous portez beaucoup d'intérêt à Kylian. Je ne pense pas qu'il y aurait eu beaucoup de questions sur le match contre l'Irlande s'il avait été là. Je mets devant l'intérêt collectif. J'espère que ça s'est bien passé avec Antoine, même si vous arrivez quand même à poser des questions sur Kylian. Kylian va très bien, il a repris avec son club, en enchaînant les matchs. Il est bien physiquement et moralement, il est là avec son statut de capitaine. Et il sera capitaine demain."

