PSG, Argentine : l’énorme tacle de Pepe sur l’Albiceleste de Lionel Messi

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

La désignation des arbitres fait débat ! Aujourd’hui, le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales du Mondial 2022 en venant à bout du Portugal (1-0). À la 86e minute, une situation a mis en colère les Portugais. Ils ont réclamé une main marocaine dans la surface, mais l’arbitre de la rencontre n’a pas bougé. Après la rencontre, Pepe a lâché un énorme tacle: « Il est inadmissible qu’un arbitre argentin ait arbitré aujourd’hui après ce qui s’est passé hier, alors que Lionel Messi se plaignait. Après ce que j’ai vu aujourd’hui, ils peuvent déjà donner le titre à l’Argentine », a balancé le défenseur du FC Porto.

Hier en effet, après la victoire de l’Argentine face aux Pays-Bas aux tirs au but, la Pulga a eu des propos très virulents sur l’arbitre de la rencontre et la FIFA, « L'arbitre, je préfère ne même pas en parler. On ne peut pas être franc mais les gens ont vu ce qui s’est passé. Avant le match, on avait peur et il s’est produit c’est qu’on attendait. La FIFA doit se préoccuper de ça. Elle ne peut pas mettre un arbitre comme ça pour un match d’une telle envergure. L’arbitre ne peut pas ne pas être à la hauteur », avant lancé Lionel Messi. Des propos polémiques qui ont fait des petits...