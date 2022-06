PSG, Equipe de France : Mbappé a voulu arrêter avec les Bleus !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le président de la FFF, Noël Le Graët, a révélé que l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a voulu arrêter avec l'équipe de France après l'élimination aux tirs aux buts face à la Suisse (3-3, 5-4 tab) en huitième de finale du dernier Euro.

Podcast Men's Up Life

"Il ne voulait plus jouer en équipe de France"

"Je l’avais reçu après l’Euro, il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. On s’était vus cinq minutes dans mon bureau. "Je n’ai pas voulu dire ça, au contraire, vous avec toujours été très gentil." Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France - ce qu’il ne pensait évidemment pas. Vous savez ce que c’est, c’est un gagneur, il était très frustré, comme nous tous, par l’élimination… Il est tellement médiatisé. C’est un super mec, bien plus collectif qu’on ne le croit."

EXCLUSIF. Noël Le Graët sur le fiasco au Stade de France : « La FFF est lavée de toute erreur » https://t.co/lknLQWAo67 pic.twitter.com/zES35ONP2a — Le JDD (@leJDD) June 19, 2022

Pour résumer Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le président de la FFF, Noël Le Graët, a révélé que l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a voulu arrêter avec l'équipe de France après le dernier Euro.

Fabien Chorlet

Rédacteur