Équipe de France, PSG : Giroud donne son avis sur Mbappé capitaine

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, le choix du capitanat semblait difficile. Enfin pas pour Didier Deschamps, qui a tranché en faveur de l’attaquant du PSG. La décision a paru d’autant plus difficile qu’Antoine Griezmann avait l’expérience de cette équipe comme personne.

Giroud n’avait pas de préférence

Pour autant, Giroud lui approuve ce choix : « Kylian a toute la dimension, c’est bien pour lui. Kylian fait le lien avec l’avenir, c’est le trait d’union le plus cohérent entre les générations », a-t-il déclaré à l’Équipe. Semblant convaincu par le choix Kylian Mbappé capitaine, Olivier Giroud n’a pas oublié non plus Antoine Griezmann.

« Je n’avais pas de préférence avec Grizi qui l’aurait bien porté aussi (le brassard ndlr.), il avait également cette légitimité ». En clair, le joueur de l’AC Milan semblait n’avoir aucune préférence et contemple la situation tranquillement.