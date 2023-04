Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Défenseur du Bayern Munich et de l'équipe de France, Dayot Upamecano (24 ans) a un immense respect pour son nouveau capitaine chez les Bleus Kylian Mbappé (PSG). Dans les colonnes du dernier numéro de Onze Mondial, actuellement en kiosques et disponible sur le shop, le stoppeur formé à Valenciennes s'est voulu plus qu'élogieux à l'égard du Bondynois, dont le nom est déjà gravé dans la légende selon lui : « Pour moi, Kylian Mbappé est une légende française. Je n’ai pas peur de le dire. Tu ne peux pas mettre trois buts en finale de Coupe du Monde et ne pas être considéré comme un légende. Personne n’a réalisé un tel exploit dans l’histoire. Aucun Français ne l’a fait en tout cas. Évidemment, quand je suis avec lui, je ne lui dis pas que c’est une légende française. Mais tout ce qu’il a fait jusqu’aujourd’hui, c’est déjà énorme ».

« C'est Twitter qui dit ça »

Questionné sur le fait de savoir ce que ça faisait d'avoir éteint une « légende » en Ligue des Champions, Dayot Upamecano la joue modeste :« Mon duel face à lui en Ligue des Champions a fait beaucoup de bruit comme tu dis. Mais moi, je dirais que c’était un travail d’équipe (sourire). C’est la vérité. Moi, tout seul, je n’aurais pas pu m’en sortir. On a joué comme une équipe et on a réussi à contenir le PSG. On a très bien défendu et le PSG a eu du mal. Avant le match, je n’avais pas peur, je savais que j’allais me retrouver face à Kylian, mais je ne peux pas avoir peur d’un adversaire. Il est vrai que je le connais, je sais comment il joue, c’est peut-être un avantage. Mais je ne l’ai pas stoppé tout seul. C’est Twitter qui dit ça ».

Alexandre Corboz

Rédacteur